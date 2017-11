Nasce il Patto dei Comuni contro la violenza sulle donne

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala lancia la proposta di un patto dei Comuni contro la violenza sulle donne e per la parità di genere. «Con il patto i sindaci si impegnano a mettere in campo una serie di iniziative che concorderanno», spiega Daria Colombo, delegata del sindaco di Milano per le pari opportunità, che ha presentato oggi gli appuntamenti cittadini in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. «Nel giro di pochi giorni hanno aderito parecchie città, tra le quali Napoli, Genova, Catania e Varese», aggiunge. Nel capoluogo lombardo sono state 1.651 le donne prese in carico nel 2016 dalla rete dei centri antiviolenza del Comune e si stima che entro la fine del 2017 saranno almeno 1950. «Un incremento che ci dice che ancora molto resta da fare – sottolinea Pierfrancesco Majorino, assessore alle Politiche sociali -. Per il 2017 abbiamo stanziato un milione di euro per azioni contro la violenza sulle donne».

Nei prossimi giorni sono numerose le iniziative di sensibilizzazione su questo tema. E così Milano aderisce all’iniziativa della panchina rossa, promossa dagli Stati generali delle donne. Una panchina, simbolo contro la violenza, che verrà installata al Parco Sempione, di fronte alla Biblioteca comunale. Ad accompagnarla una targa con la dicitura “#panchinerosse Milano dice basta alla violenza sulle donne”. Sugli autobus della linea 94, inoltre, sabato verrà simbolicamente riservato un posto alle donne vittime di violenza. Su uno dei sedili, Atm metterà un adesivo della campagna “Posto occupato”, per ricordare che «lì avrebbe potuto sedersi una donna che invece non c’è più perché è stata uccisa», spiega Diana De Marchi, presidente della Commissione pari opportunità del Consiglio comunale. Piazza della Scala sarà la location di una performance teatrale. Dalle ore 15 si terrà lo spettacolo “Le sedie”, a cura di Donatella Massimilla, regista della compagnia Cetec Dentro/Fuori San Vittore, durante il quale verranno letti i nomi delle donne vittime di femminicidio nel 2017. E, sempre sabato, Palazzo Marino si illuminerà di arancione, partecipando all’iniziativa #Orangetheworld, promossa dal Comitato nazionale delle Nazioni Unite Women Italia.

22 novembre 2017