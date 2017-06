Facilitare le donazioni di sangue: nasce una App per smartphone

L’iniziativa di un’associazione per gestire tutte le attività legate al gesto di solidarietà. In contatto le figure che supportano i pazienti ricoverati al Gemelli

Una App per facilitare la donazione di sangue. In occasione della Giornata mondiale del donatore di sangue – celebrata mercoledì, promossa dall’Organizzazione mondiale della sanità e intitolata “Che cosa puoi fare? Dona sangue. Dona ora. Dona spesso” –, l’associazione “Gruppo donatori di sangue Francesco Olgiati” onlus in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Gemelli lancia l’applicazione “Donatori Olgiati” per smartphone, al fine di facilitare la donazione di sangue.

Un nuovo sistema multi–piattaforma (sito web http://www.donatoriolgiati.org/, App Android, App iOS) che consente di gestire le donazioni attraverso funzionalità accessibili sia da sistemi mobili grazie all’utilizzo dell’App dedicata, che da qualsiasi web browser. L’applicazione permette di promuovere, prenotare e gestire al meglio tutte le attività legate alla donazione di sangue e di emocomponenti e mette in contatto le diverse figure che quotidianamente supportano i pazienti ricoverati al policlinico Gemelli. Ad esempio, effettuare una prenotazione in uno dei punti di raccolta previsti, indicando la data e la fascia oraria desiderata, o di accedere all’archivio di tutte le donazioni effettuate nel tempo presso il Gemelli.

«Lo slogan che l’Oms ha scelto quest’anno per la Giornata mondiale del donatore di sangue vuole sottolineare tanto il ruolo che ogni singolo individuo può svolgere in prima persona per aiutare chi si trova nella necessità di dover essere trasfuso, quanto l’importanza di donare il sangue in modo regolare, al fine di garantire sempre la disponibilità di una terapia salva–vita, in termini di quantità, qualità e sicurezza – commenta Gina Zini, direttore del Servizio di emotrasfusione del Gemelli e docente di Ematologia all’Università Cattolica –. Troppo spesso i nostri pazienti si trovano ad affrontare situazioni di emergenza sangue: un’evenienza che si è ripresentata purtroppo in maniera particolarmente grave nell’anno in corso. Appuntamenti come la Giornata mondiale del donatore di sangue servono a ricordare l’importanza di questo dono, a festeggiare tutti coloro che lo hanno generosamente effettuato nell’ambito delle associazioni di volontariato e a promuovere una vera e propria cultura della donazione, incoraggiando specialmente i giovani ad arricchire la loro vita diventando nuovi donatori di sangue».

Il nuovo sistema permette inoltre di contattare in tempo reale donatori selezionati in base a vari criteri, facilitando la ricerca di emocomponenti in situazioni di particolare carenza o di ricerca di gruppi sanguigni rari. «L’Associazione ‘Gruppo donatori di sangue Francesco Olgiati’ onlus – precisa il presidente Giovanni Bonetti – è orgogliosa di offrire ai donatori un utile strumento che avvicina il mondo della solidarietà e del dono al mondo dei pazienti. L’App viene lanciata all’inizio di un periodo dell’anno caratterizzato, più degli altri, dalla carenza di sangue ed emocomponenti nella speranza che raggiunga il maggior numero di donatori e non, ricordando l’importanza del dono dallo schermo del telefono di ognuno di noi».

14 giugno 2017