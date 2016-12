Natale nei musei civici, 2 settimane di festa

Dal 26 dicembre all’8 di gennaio tante attività, dalla musica alle visite guidate, dalla degustazione di cibi all’intrattenimento per bambini

Dal 26 dicembre all’8 gennaio i musei civici si vestono a festa per ospitare jazz, opera, letteratura, visite guidate, degustazioni, intrattenimento per bambini e tanto altro ancora. Il “Natale nei musei” è promosso dal Campidoglio (Assessorato Crescita culturale, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali) e organizzato da Zètema in collaborazione con: Ambasciata di Grecia, Casa del Jazz, Roma Tre Università degli Studi, Teatro dell’Opera di Roma, Teatro di Roma).

La novità di questa edizione è il contest “Museum Social Club” per artisti emergenti: saranno selezionati quattro spettacoli (danza, musica, teatro) da rappresentare nei Musei Civici tra il 2 e l’8 gennaio 2017. Si può partecipare fino al 26 dicembre, inviando a social@museiincomuneroma.it un video con la propria performance sul tema “festa e festività”. I video saranno caricati sul canale Facebook dei Musei in Comune a partire dal 27 dicembre, il pubblico voterà lo spettacolo preferito dal 27 al 29/12.

I musei ospitano durante le feste anche degustazioni di prodotti laziali, a cura di Agro Camera. Gratis l’intero programma, gratis anche le attività per bambini e le visite guidate. Solo dove previsto si paga il biglietto d’ingresso al museo. Tutti i Musei Civici restano aperti in via straordinaria lunedì 26 dicembre 2016 e lunedì 2 gennaio 2017. Il 24 e il 31/12 aprono fino alle 14, il 25 dicembre sono chiusi.

22 dicembre 2016