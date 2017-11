Per Natale tornano le “Mani felici” di Peter Pan

Complementi d’arredo e bigiotteria, shopper e cuscini, pupazzi e decorazioni natalizie. Domenica 26 novembre dalle 11 alle 18 a Villa Mercadante, in zona Parioli, torna l’appuntamento solidale con “La Bottega delle Mani Felici”, il mercatino di Natale organizzato da Peter Pan onlus, nel quale trovare proposte regalo realizzate interamente a mano dal gruppo delle volontarie, le “Mani Felici”, appunto.

Il mercatino resterà aperto solo per un giorno, nella villa messa gratuitamente a disposizione dalla proprietà, in via Saverio Mercadante 22. Per quanti non riusciranno a visitarlo, è comunque possibile aiutare Peter Pan ordinando online le idee regalo proposte nella campagna “A Natale fai un regalo che vale“. Tutto contribuirà ad aiutare la onlus nel servizio di accoglienza a bambini e adolescenti in lotta contro il cancro , a Roma con le loro famiglie dall’Italia e spesso anche dal mondo per ricevere cure d’eccellenza presso l’Ospedale Bambino Gesù. L’obiettivo: garantire loro un soggiorno il più possibile sereno e confortevole, oltre che gratuito, per tutto il tempo necessario. Peter Pan infatti, rivendicano dalla onlus, «da 23 anni fronteggia le spese di gestione ed assiste le famiglie grazie ai proventi di iniziative proprie, con le donazioni liberali da individui ed aziende, con i proventi del 5X1000, senza godere di finanziamenti pubblici».

Solo nel 2016 sono stati accolti nelle case d’accoglienza ai piedi del Gianicolo – aperte tutto l’anno 24 ore su 24 – 497 ospiti; 24.165 le giornate di ospitalità offerte. A renderlo possibile, una rete di circa 200 volontari che affianca un piccolo staff professionale. Per informazioni: www.peterpanonlus.it.

24 novembre 2017