Nel carrello degli italiani «Meno peso, più qualità»

Un’analisi di Coldiretti fa il punto sulla spesa alimentare delle famiglie italiane, al minimo storico da 10 anni: si mangia meno ma si mangia meglio

Diminuisce la spesa settimanale delle famiglie italiane per il cibo: – 2,5 chili, rispetto a 21,4 chili di 10 anni fa. Il minimo storico, accompagnato però da una crescente attenzione alle caratteristiche qualitative e alla sostenibilità ambientale e sociale. A rivelarlo è l’anlisi di Coldiretti diffusa in occasione dell’incontro nel castello di San Giorgio di Maccarese, a Fiumicino, promosso dall’azienda agricola Maccarese, il più grande allevamento d’Italia, associata a Coldiretti. “Meno peso, più qualità nel carrello”: questo il titolo della ricerca.

Il taglio netto delle quantità acquistate, fino ad arrivare a 18,9 chili a famiglia, secondo Coldiretti, è riconducibile in parte anche alla svolta salutistica affermatasi sulle tavole: una nuova cultura del cibo che vede gli italiani mangiare meno ma meglio. Lo dimostra il progressivo aumento dei consumi di prodotti appartenenti all’ambito Benessere & Salute con un trend positivo di +8,4% sulle vendite in volume e +9% su quelle in valore nell’ultimo anno, secondo un’analisi Coldiretti su dati Nielsen. Ma ad attestarlo sono anche le scelte dei cittadini che nell’acquisto di beni alimentari prediligono i prodotti Made in Italy (74%) e oltre la metà (53%) compra spesso quelli con marchio Dop, Igp, Doc, secondo un’analisi Coldiretti su dati Eurispes 2017. In oltre la metà dei casi (59%) ad essere privilegiati sono i prodotti a km zero e nell’80% quelli di stagione. Tre consumatori su quattro, precisano ancora da Coldiretti, controllano inoltre l’etichettatura e la provenienza degli alimenti e mangiano italiano.

6 aprile 2017