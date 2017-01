Nel primo municipio un nuovo ricovero notturno contro il gelo

A gestirlo sarà la Croce Rossa di Roma mentre le Acli contribuiranno attraverso la fornitura dei pasti con i propri volontari. Ospitate 20 persone

Un immobile del Comune, in via della Penitenza a Trastevere, è stato adibito a ricovero notturno per circa 20 persone ogni notte a partire da sabato 21 gennaio. A gestirlo sarà la Croce Rossa di Roma che sta continuando nell’impegno quotidiano con le unità di strada e il camper sanitario. Le Acli di Roma anche in questo caso contribuiranno attraverso la fornitura di pasti con i propri volontari.

«Credo che sia necessario che la città si mobiliti in queste ore per aiutare chi vive per strada. Il Primo Municipio ha dato un segno concreto di solidarietà e sostegno. Ora ci aspettiamo che anche altri seguano. Con questi nuovi 20 posti letto a Trastevere riusciamo a sottrarre alla strada di notte altre persone. È importante soprattutto per le situazioni più fragili», dice Debora Diodati, presidente Croce Rossa di Roma.

«È inaccettabile che in una città come Roma muoiano persone per la strada. Ognuno deve fare la sua parte per evitare il ripetersi di episodi dolorosi come quelli dei giorni scorsi» commenta Sabrina Alfonsi, la presidente del primo municipio. «Abbiamo voluto recepire l’appello rivolto da molte organizzazioni come la Croce Rossa, la Caritas e la Comunità di Sant’Egidio alle istituzioni per chiedere una risposta della città alla carenza di posti per l’accoglienza notturna. Perciò abbiamo deciso di mettere a disposizione – finché ce ne sarà bisogno – i locali che ospitano il nostro Centro Giovani. Speriamo che anche altri municipi si muovano al più presto nella stessa direzione, rendendo disponibili strutture pubbliche vuote o sotto utilizzate».

