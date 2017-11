Nella Nuvola di Fuksas la XVI edizione di “Più libri più liberi”

È dedicata al tema della legalità la XVI edizione di Più libri più liberi, la fiera della piccola e media editoria, in programma dal 6 al 10 dicembre. A ospitarla, quest’anno, è il nuovo centro congressi dell’Eur La Nuvola, progettata dall’archistar Massimiliano Fuksas: 3.500 metri quadrati a disposizione degli espositori, all’interno dei quali, in 5 giorni, si susseguiranno oltre 550 appuntamenti in cui incontrare gli autori, assistere a convegni o performance musicali. 500 gli editori presenti; circa mille gli autori, italiani e stranieri. Previsto anche, tra gli appuntamenti che hanno al centro la Capitale e le sue infinite storie raccontate da personaggi significativi della creatività romana, un incontro con Gigi Proietti e Walter Veltroni, il 10 dicembre.

A inaugurare la manifestazione, il 6 dicembre alle 12.45 nella Sala La Nuvola, il presidente del Senato Pietro Grasso, che interverrà a Speciale Quante Storie di Corrado Augias in diretta Rai. Lo stesso Grasso sarà anche protagonista, poco prima, dell’incontro Politica e antimafia, con il giornalista Lirio Abbate, alle 11.45 al Caffè letterario. Oltre mille, in tutto, gli autori che parteciperanno alla rassegna, italiani e non solo: da Luis Spulveda ad Antonio Manzini, da Marc Auge ad Andrea Camilleri, a molti altri ancora. Tra i temi centrali, oltre alla legalità, anche quello dei diritti umani, su cui è atteso, tra gli altri, l’intervento di Sergio Maldonado, fratello di Santiago, il cui cadavere è stato rinvenuto a ottobre nel sud dell’Argentina e che ha riportato in primo piano la questione dei Desaparecidos. Spazio anche all’attualità politica e all’informazione, con la tradizionale collaborazione delle più importanti testate italiane. Tra le novità invece, una sezione interamente dedicata alla fotografia, che risponde al desiderio di coniugare l’arte fotografica con quella libraria.

Raddoppiano gli spazi e gli incontri dedicati ai ragazzi, realizzati in collaborazione con le Biblioteche di Roma, con un percorso tra le migliori novità dei libri illustrati e della narrativa per i più piccoli. Rinnovato anche il progetto Più libri più grandi, che permette agli studenti di incontrare scrittori, illustratori ed editori all’interno di laboratori interattivi e creativi nei mesi precedenti alla Fiera. Prosegue inoltre la collaborazione con le istituzioni culturali capitoline che organizzano una serie di iniziative legate ai più piccoli. Ancora, attesissimo Zerocalcare, che presenterà Macerie Prime con Michele Foschini, il 9 dicembre alle 12 nella Sala La Nuvola.

Essere nella Nuvola, dichiara il presidente di Più libri più liberi Anna Maria Malato, «sancisce la crescita che aspettavamo da anni. Il programma è cresciuto, gli editori sono aumentati e siamo orgogliosi del lavoro che è stato fatto». Anche per l’assessore capitolino alla Cultura Luca Bergamo «questa fiera è un grande evento. L’editoria indipendente è fondamentale per la città».

21 novembre 2017