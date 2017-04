Nelle piazze i biscotti di Telethon, contro le malattie rare

La campagna “Io per lei” dal 29 aprile al 1° maggio: i “Cuori di biscotto” per la Festa della mamma, dedicati alle mamme che sperano nella ricerca per i loro bimbi

Tre donne legate alla Fondazione Telethon, che si mobilitano concretamente per le mamme dei bambini con malattie genetiche rare, perché sanno che la ricerca può migliorare e salvare la vita dei loro figli. Sono loro le protagoniste della campagna di primavera “Io per lei”, portata avanti da Telethon in vista della Festa della mamma e dedicata proprio a quelle mamme che confidano nella ricerca scientifica. Dal 29 aprile al 1 maggio, in circa 1.500 piazze in tutta Italia, a fronte di una donazione minima di 12 euro saranno distribuiti i “Cuori di biscotto”, attraverso cui sarà possibile partecipare alla raccolta fondi per la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.

I Cuori di biscotto sono prodotti dalla storica pasticceria genovese Grondona, un’azienda familiare che da più di cento anni propone specialità di pasticceria e biscotti della tradizione ligure. Un dolce biscotto a forma di cuore, in tre gustose varianti: di pasta frolla al burro, con farina integrale o di pasta frolla al cacao con gocce di cioccolato fondente. I dolci sono contenuti in scatole di latta eleganti e curate nel dettaglio, in tre differenti colori dal sapore primaverile: rosa, celeste e verde. Ogni scatola, personalizzata con la cloud “cuore” tradotta in 11 lingue, segue il codice estetico degli altri prodotti solidali di Fondazione Telethon. Il claim, ormai simbolico, rimane “Io sostengo la ricerca con tutto il cuore”. All’interno del pack è inoltre contenuta la brochure informativa che racconta i risultati e i successi della Fondazione.

A consegnare i Cuori, e a informare sulle attività della Fondazione, i volontari di Telethon, Avis, Uildm ed Anffas. Per conoscere il punto di raccolta più vicino è possibile visitare il sito www.telethon.it.

26 aprile 2017