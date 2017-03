Nucleare, «l’Italia si impegni a favore del disarmo»

Caritas italiana e Pax Christi rilanciano l’appello di Francesco in vista della prossima assemblea Onu. «L’umanità corre un rischio altissimo»

Tornano a parlare di disarmo Caritas italiana e Pax Christi Italia, rilanciando l’appello di Francesco in vista della prossima assemblea generale Onu del 27 marzo, chiedendo che «l’Italia partecipi in modo attivo e costruttivo agli appuntamenti» delle Nazioni Unite. Le due realtà invitano anche «tutti i gruppi, le associazioni, le singole persone, i movimenti, le parrocchie, le istituzioni, a prendere coscienza della grave situazione che il mondo vive oggi e a far pressione perché il nostro Governo si impegni direttamente e attivamente a favore del disarmo nucleare».

L’appello riprende le parole di Francesco nel messaggio per la Giornata mondiale per la pace del 1° gennaio 2017, «in favore del disarmo, nonché della proibizione e dell’abolizione delle armi nucleari: la deterrenza nucleare e la minaccia della distruzione reciproca assicurata non possono fondare questo tipo di etica». Le radici erano già nel Concilio Vaticano II, in particolare, ricordano, nella Gaudium et Spes. Per il cardinale Francesco Montenegro, presidente di Caritas italiana, e per il presidente di Pax Christi Italia, il vescovo Giovanni Ricchiuti, «è fondamentale un impegno serio e approfondito perché la messa al bando delle armi nucleari divenga realtà e sia vincolante per ogni Stato. Il rischio nucleare che l’umanità intera oggi corre è altissimo – affermano -. Le armi nucleari provocano danni irreversibili, hanno conseguenze umanitarie catastrofiche per l’ambiente e per tutta l’umanità e il loro uso, in qualsiasi circostanza, è ingiustificabile. Una via senza ritorno».

Un appello a tutti i governi «perché si assumano le proprie responsabilità e partecipino ai negoziati per il trattato sulla messa al bando delle armi nucleari nel marzo e nel giugno/luglio 2017» era già arrivato anche da Pax Christi internazionale.

8 marzo 2017