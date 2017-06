Online il bando per “Roma Volontaria 2016”

Parte il progetto del dipartimento Politiche sociali: le domande fino alle 14 del 26 giugno. Coinvolti 24 giovani, di cui due stranieri, per 12 mesi

Al via il bando per Roma Volontaria 2016. Si tratta del progetto del Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute che seleziona giovani per il bando 2017 del Servizio Civile volontario, da svolgersi nelle strutture di Roma Capitale. Gli aspiranti potranno effettuare domanda fino alle ore 14 del 26 giugno 2017. Saranno coinvolte 24 persone, di cui 2 cittadini stranieri. La durata prevista è di 12 mesi, con un rimborso pari a 433,80 euro al mese.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere la fuoriuscita dei cittadini più vulnerabili dalle condizioni di povertà ed emarginazione sociale, rendendo possibile l’accesso ai diritti e la riconquista di una piena dignità ed autonomia. Scendendo nei particolari, per partecipare al bando bisogna avere tra i 18 e i 28 anni, essere cittadini italiani, o comunitari o non comunitari con permesso di soggiorno, non aver riportato condanne penali di una certe entità, non aver fatto il servizio civile o lavorare per roma capitale.

«Con questa iniziativa proseguiamo nel processo di costruzione di una rete capillare di solidarietà territoriale. Vogliamo mettere a sistema l’apporto delle istituzioni e del volontariato, così da garantire un sistema partecipato e integrato. La strada maestra per raggiungere questo obiettivo è incentivare l’attivismo sociale dei giovani, mettendoli nelle condizioni di contribuire allo sviluppo di una comunità sempre più coesa e rendendoli parte integrante di un progetto», spiega l’assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale Laura Baldassarre.

16 giugno 2017