Online “Tu e Duchenne”, portale per pazienti e famiglie

Un linguaggio rigoroso ma semplice per aiutare a rispondere alle domande legate a questa particolare forma di distrofia muscolare, che colpisce soprattutto i maschi



Non esiste ancora una cura definitiva, per la distrofia muscolare di Duchenne. Proprio per questo, sono molte le domande che assalgono pazienti ma anche genitori, parenti e amici davanti a una diagnosi di questo tipo. Per aiutare a trovare qualche risposta è nato il portale “Tu e Duchenne“, disponibile in diverse lingue, realizzato da Ptc Therapeutics, azienda impegnata nella ricerca di terapie contro questa malattia.

Con un linguaggio rigoroso ma semplice, il portale cerca di aiutare a fare un po’ di luce su questa forma di distrofia muscolare: una malattia muscolare progressiva causata dalla mancanza di distrofina, che colpisce in primo luogo i bambini maschi. I pazienti, spiegano gli esperti, perdono la capacità di camminare intorno ai 10 anni e incorrono in complicazioni polmonari e cardiache, potenzialmente letali, verso la fine del secondo decennio di vita.

Oggi, a differenza di un tempo, un bambino affetto da questa patologia è destinato a raggiungere e superare i 20 anni e la ricerca scientifica sta facendo il possibile per trovare soluzioni terapeutiche sempre più avanzate. Proprio per questo è importante costruire un progetto di vita per le persone colpite da Duchenne, e rendere i bambini e poi ragazzi quanto più possibile indipendenti, incoraggiandoli a perseguire i propri hobby e passioni, ponendo enfasi su ciò che sanno fare e lasciando che trovino il modo di fare le cose che desiderano.

25 gennaio 2017