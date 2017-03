Open day alla stazione Metro C di San Giovanni

Apertura, in anteprima, delle aree di interscambio. Il 1° aprile, dalle 10 alle 17, si potranno ammirare gli scavi archeologici rinvenuti durante i lavori

In attesa dell’apertura della tratta che collegherà la Metro C alla A (si spera in autunno), aprono i nuovi spazi della stazione d’interscambio San Giovanni, con l’opportunità di vedere in anteprima i reperti archeologici trovati durante i lavori. L’Open Day è in programma per domani, primo aprile, dalle 10 alle 17. I cittadini potranno passeggiare all’interno della nuova stazione dopo il sopralluogo del sindaco Viginia Raggi e della delegazioni del Campidoglio e della società Metro C.



Gli scavi della stazione, durati circa tre anni, hanno consentito di esplorare una stratigrafia di oltre 20 metri in profondità, con il ritrovamento di testimonianze della presenza umana e della storia della città su una superficie complessiva di quasi 3.000 metri quadrati. Indagare questo sito complesso e pluristratificato su un’area così vasta ha rappresentato un’occasione importante per approfondire la conoscenza di questo settore di Roma.

La nuova stazione della Linea C permetterà a regime di collegare la Linea C alla Linea A, generando un effetto rete in grado di aumentare le possibilità di interscambio e di connessione tra i vari quadranti della città. La nuova Linea C della metropolitana di Roma – ad oggi in esercizio con uno sviluppo pari a circa 18 km e 21 stazioni – è tra le più moderne e tecnologiche metropolitane in esercizio a livello europeo, grazie ad un sistema di conduzione automatica senza macchinista a bordo gestito dal centro di controllo del Deposito Graniti.



E dal primo aprile al 30 aprile, per consentire attività connesse all’apertura della stazione San Giovanni, tutti i giorni, dalle 20.30 al termine del servizio, le stazioni Lodi e Pigneto della linea C della metropolitana saranno chiuse al servizio. I treni arriveranno e partiranno da Malatesta; regolare il servizio della metro C tra Malatesta e Pantano.

