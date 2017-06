Opera di Roma, presentata la nuova stagione

Dal melodramma sette-ottocentesco al balletto romantico, alternando rarità e nuove produzioni: 10 opere, 6 balletti e 4 concerti sinfonici

Rarità e nuove produzioni, ricerca del dialogo con il pubblico e con i giovani. È ampio il ventaglio delle proposte dell’Opera di Roma per la stagione 2017-’18: dal melodramma sette-ottocentesco al balletto romantico rivisitato, sempre alternando rarità e nuove produzioni. La nuova stagione è stata presentata dal sovrintendente Carlo Fuortes con l’intervento del sindaco Virginia Raggi, del vicesindaco e assessore alla Crescita Culturale Luca Bergamo e dell’assessore regionale alla Cultura Lidia Ravera. I numeri del cartellone 2017-’18 parlano di un teatro in continua crescita, in linea con gli aumenti già registrati nelle ultime stagioni: 10 opere (di cui 7 nuovi allestimenti) per 78 recite; 6 balletti (di cui un nuovo allestimento) per 46 recite; 4 concerti sinfonici. Con Caracalla 2018, che dovrebbe sciorinare tre titoli e 25 recite, le recite sfondano il tetto di 150.

Facile osservare le similitudini con l’anno scorso, a cominciare dalla partenza bruciante: nel 2016 il “Tristano”, stavolta “La damnation de Faust” (ultima rappresentazione romana nel 1955). L’anno scorso il Wagner più dirompente, quest’anno il “Berlioz” che dalle plaghe del “Grand Opéra”. Poi “I masnadieri di Verdi” (popolare ma non troppo) opera poco rappresentata (a Roma manca dal ’72). Quindi “Sonnambula” diretta dalla stessa Speranza Scappucci che a gennaio scorso firmò “Così fan tutte”. A seguire il classicissimo dittico “Cavalleria rusticana” – “Pagliacci” e poi una zampata novecentesca, il “Billy Budd” di Benjamin Britten da Melville. Quindi “Bohème” con la regia di Alex Ollé de La fura dels Baus. E avanti, a ottobre e novembre, con un doppio Mozart: il “Flauto magico” nella versione multimediale e itinerante della Komische Oper di Berlino; e “Le nozze di Figaro”, con la regia di Graham Vick che prosegue la rilettura della trilogia di Mozart-Da Ponte iniziata l’inverno scorso con “Così fan tutte”. E quindi un finale di stagione sul velluto con due titoli da loggionisti e altrettante riprese di produzione: “Traviata” e “Tosca”.

Analogamente la stagione di balletto comincia con un segno forte, la prima mondiale di “Don Chisciotte” su musica di Ludwig Minkus e con le coreografie di Laurent Hilaire (ispirate a Petipa e Gorsky). Protagonisti lo stesso Hilaire, direttore artistico dello Stanislavskij Ballet, e il grande Mikhail Baryšnikov. Segue la ripresa de “Lo schiaccianoci” di Cajkovskij riveduto e corretto dal romano Giuliano Peparini. Poi un’inedita “Soirée française” dedicata a due icone del balletto moderno come Serge Lifar e Roland Petit; e con la numero uno del teatro romano, Eleonora Abbagnato, che danza in omaggio a Lifar la sera della prima. Il tutto su musiche di Lalo e dei Pink Floyd. E ancora novità e respiro contemporaneo con il trittico costituito dai coreografi Kylián-Forsythe-Inger. E un tributo al Novecento con “Manon” dello scozzese Kenneth MacMillan su musica di Massenet, protagonista ancora la Abbagnato. E infine, di nuovo nel segno della rilettura dei grandi classici, la ripresa de “La bella addormentata” di Cajkovskij nella versione di Jean-Guillaume Bart, con Iana Salenko nel ruolo di Aurora.



Completano il quadro quattro concerti sinfonici con repertori impegnativi (Berio, Poulenc, Bruckner, Musorgskij, Schönberg, il contemporaneo greco Nikos Skalkottas) e star internazionali del podio come Maxime Pascal, Dennis Russell Davies, Konstantinos Karydis, Lothar Koenigs. Larga l’offerta anche sul versante didattico: le “Lezioni d’opera” con Giovanni Bietti, quest’anno anche quelle sul balletto con Leonetta Bentivoglio; le attività dei giovani di “Fabbrica”; le prove generali per gli under 26; “Opera Camion” che gira per le piazze di Roma e del Lazio portando un florilegio delle produzioni annuali con la partecipazione della Youth Orchestra, l’orchestra giovanile del Teatro. E ancora le scuole di canto corale e danza e la riedizione del progetto “Canta con me!”. Quest’anno, poi, la direzione del Teatro propone anche il last minute per catturare più pubblico possibile, con il 25% in meno sul prezzo del biglietto per alcune serate.

27 giugno 2017