Orp, al Convegno nazionale Sgarbi parla di fede e bellezza

L’appuntamento dal 29 al 31 gennaio al The Church Village. Per le iscrizioni c’è tempo fino a giorno 10. Tra i relatori Marko Rupnik e Marco Frisina

Come ogni anno, da circa vent’anni a questa parte, gennaio è il mese del Convegno Nazionale teologico pastorale dell’Opera romana pellegrinaggi. Da giorno 29 al 31, al The Church Village Hotel di via di Torre Rossa 94, si parlerà di “Pellegrinaggio: Fede e Bellezza”. Il convegno è rivolto a tutti coloro che desiderano approfondire i valori propri di chi ama viaggiare: fede, libertà, ricerca e bellezza, dicono all’Orp.



«Il convegno – continua una nota dell’Opera – si prospetta di particolare interesse per la qualità dei relatori in programma. Prevediamo un alto numero di richieste di partecipazione». Anche per questo motivo, l’organizzazione ha sottolineato l’importanza di far arrivare in tempo le iscrizioni (entro e non oltre il 10 gennaio). È possibile scaricare la scheda di partecipazione sul sito operaromanapellegrinaggi.org e inviarla, compilata in tutti i suoi campi, all’indirizzo eventi@orpnet.org.



Ad aprire i lavori del convegno, lunedì 30 alle 10, dopo il saluto dell’amministratore delegato di Orp monsignor Liberio Andreatta, sarà il vescovo di Chieti e Vasto, monsignor Bruno Forte. Nella sua relazione parlerà de “Il pellegrinaggio e la luce della bellezza”. A seguire, Paolo Portoghesi, professore emerito di Georachitettura alla Sapienza, interverrà su “La Chiesa custode della bellezza”.



Nella stessa giornata, alle 16, sarà la volta del direttore del Centro Aletti Marko Rupnik. Il gesuita parlerà di “Fede e bellezza nei pellegrinaggi”. E ancora Marco Frisina, maestro della Cappella musicale lateranense, spiegherà ai partecipanti “La bellezza della musica nella liturgia”. Alle 19, il cardinale vicario Agostino Vallini presiederà la santa Messa. Nell’ultima giornata, martedì 31 gennaio, la relazione di monsignor Renato Boccardo, arcivescovo di Spoleto – Norcia, su “La bellezza ferita…”. Chiuderà il convegno Vittorio Sgarbi con un intervento su “Fede e bellezza nell’arte”.

9 gennaio 2017