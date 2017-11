Ostia e X Municipio, si vota domenica 5 novembre

In occasione della consultazione, Roma Capitale ha istituito un servizio di trasporto dalle abitazioni ai seggi per gli elettori diversamente abili. Tutte le informazioni per attivare il servizio

Domenica 5 novembre cittadini al voto per l’elezione del presidente e del consiglio del X Municipio di Roma Capitale (Ostia, Acilia, Castel Porziano, Castel Fusano, Infernetto, Malafede, e Palocco). Sono 185.661 i residenti aventi diritto (96.179 femmine e 88.862 maschi), distribuiti tra 183 sezioni (182 ordinarie e una speciale). I seggi restano aperti dalle 7 alle 23. In occasione della consultazione, Roma Capitale ha istituito un servizio di trasporto dalle abitazioni ai seggi per gli elettori diversamente abili.

Gli interessati devono chiamare i numeri della Polizia Municipale 06-67692540/1, fino a sabato 4 novembre dalle 8 alle 12 e dalle 16 alle 20 – e nella giornata di domenica 5 dalle 7 alle 23 -, fornendo le proprie generalità , l’indirizzo di abitazione, il numero telefonico. Per rendere più agevole l’esercizio del diritto di voto, gli elettori diversamente abili devono munirsi dell’attestazione medica e del certificato di accompagnamento, che vengono rilasciati dalla Asl competente per territorio.



In queste pagine del sito del comune è possibile trovare l’elenco delle sezioni elettorali e tutte le informazioni sul rilascio dei certificati elettorali, sul voto domiciliare e quello assistito, sulle agevolazioni tariffarie per i viaggi ferroviari. Nelle pagine del Municipio le aperture straordinarie degli uffici anagrafici di Ostia e Acilia.

3 novembre 2017