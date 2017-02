Papa a Genova, Bagnasco: «Ci confermi nella fede»

Francesco si recherà nel capoluogo ligure il prossimo 27 maggio. Il momento centrale della sua visita sarà la Celebrazione eucaristica in zona Fiera del Mare

Papa Francesco sarà a Genova sabato 27 maggio per una visita che impegnerà tutta la giornata. L’arrivo all’aeroporto è previsto per le 8.15 con l’accoglienza dell’arcivescovo di Genova, il cardinale Angelo Bagnasco, e delle autorità civili. Fin dal mattino – informa la diocesi – il Papa avrà alcuni incontri: alle 8.30, nello stabilimento Ilva, incontrerà il mondo del lavoro. Alle 10, in Cattedrale, l’incontro con vescovi, clero, consacrati, consacrate e seminaristi della Regione ecclesiastica ligure.



Al Santuario della Guardia è in programma l’incontro con i giovani previsto per le 12.15, mentre nel pomeriggio Papa Francesco visiterà, dalle 15.45, i bambini ricoverati presso l’ospedale pediatrico “Gaslini”. Alle 17.30, la celebrazione eucaristica nella zona della Fiera del Mare per tutti i fedeli liguri, prima di ripartire alla volta di Roma. La partenza dall’aeroporto è prevista per le 19.30. Per prepararsi alla visita, l’arcidiocesi di Genova ha predisposto un programma con diverse iniziative. Dal 2 marzo e fino al 25 maggio, la chiesa di Santa Marta ospiterà settimanalmente l’adorazione eucaristica che vedrà coinvolte, di volta in volta, nell’animazione diverse realtà ecclesiali diocesane.



A questi appuntamenti si aggiungerà, venerdì 31 marzo, l’adorazione eucaristica notturna al Monastero (Via Bozzano, 12) a cura del mondo della carità. Il 13 aprile, Giovedì Santo, si svolgerà la consueta processione delle Confraternite nelle chiese del centro storico mentre il 18 maggio la preghiera sarà in cattedrale. Il 5 maggio, a Palazzo Ducale, dalle 20.30 si svolgerà un incontro sul ministero petrino al quale interverranno il card. Domenico Calcagno e Umberto Folena, editorialista di “Avvenire”. Il 7 maggio, in occasione della Domenica del Buon Pastore in tutte le comunità si pregherà per la visita del Papa e verrà letto il messaggio con cui il cardinale Bagnasco invita i genovesi ad accogliere con fede e con gioia la visita di Papa Francesco.

«La visita del Papa – ha scritto il cardinale Bagnasco – possa confermarci nella fede di Cristo e nello slancio missionario, susciti in tutti energie al servizio del bene comune, sostenga chi con disinteresse serve gli indigenti, conforti gli anziani e i malati, spinga i giovani a spendere con generosità la loro vita». «Nei prossimi mesi intensificheremo la preghiera affinché il ritorno a Genova del Successore di Pietro – dopo le due visite di San Giovanni Paolo II nel 1985 e nel 1990 e di Benedetto XVI nel 2008 – lasci un segno profondo nel cuore dei genovesi».

La giornata della visita «avrà come momento centrale e più significativo la celebrazione eucaristica nella zona della Fiera del Mare», ha continuato l’arcivescovo, assicurando che «saranno invitati tutti i genovesi e anche i fedeli della Regione ecclesiastica ligure. Abbiamo avuto la gioia di vivere le giornate del Congresso eucaristico nazionale, manifestazione di popolo della Chiesa italiana: molti le ricordano con gioia e gratitudine». «Ci prepariamo ad ospitare Papa Francesco con speranza e trepidazione auspicando che possano questi eventi essere semi posti nel fecondo tessuto genovese, così da portare frutti di bene per tutti».

20 febbraio 2017