Papa Francesco riceve Donald Trump

Lo rende noto la Sala stampa vaticana: l’udienza in programma per il 24 maggio. Al termine l’incontro con il cardinale segretario di Stato Parolin

Papa Francesco riceverà il presidente degli Stati Uniti Donald Trump il prossimo mercoledì 24 maggio, alle 8.30 nel Palazzo Apostolico. A dare la notizia è la Sala stampa vaticana, in una nota diffusa mercoledì 3 maggio.

Dopo l’incontro con il Papa, Trump incontrerà anche il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, si legge nel testo diffuso dalla Santa Sede, accompagnato da monsignor Paul Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati.

Il presidente Usa farà visita al Papa durante il suo primo tour all’estero con tappe in Arabia Saudita, Israele e poi Roma. Successivamente è in programma la partecipazione ai summit G7 e Nato, rispettivamente in calendario il 26 e 27 maggio a Taormina e a Bruxelles il 25 maggio.

5 maggio 2017