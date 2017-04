Papa: Giovedì santo con i detenuti di Paliano

Francesco celebrerà la Messa in Coena Domini nella casa di reclusione della provincia di Frosinone. Lo scorso anno lavò i piedi ai rifugiati

Per la Messa in Coena Domini di quest’anno, Papa Francesco si recherà nella casa di reclusione di Paliano (in Provincia di Frosinone e Diocesi di Palestrina). Qui, il Santo Padre, celebrerà il rito della lavanda dei piedi. Lo comunica la Sala Stampa della Santa Sede.



Nel 2013 il Papa celebrò la Messa nel Carcere minorile di Casal del Marmo; nel 2014 alla Fondazione Don Gnocchi – Centro Santa Maria della Provvidenza, con persone disabili e non autosufficienti; nel 2015 al Carcere di Rebibbia, e un anno fa, 2016 al C.A.R.A. di Castel Novo di Porto, dove lavò i piedi a rifugiati e richiedenti asilo.

6 aprile 2017