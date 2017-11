Pastorale giovanile, la festa e il sussidio di Avvento

Una festa e un sussidio, all’insegna della condivisione e della riflessione. Sono due le iniziative per il tempo di Avvento proposte dal Servizio diocesano per la pastorale giovanile. Innanzitutto la festa di Avvento, il prossimo 2 dicembre, in programma nella parrocchia dei Santi Aquila e Priscilla (via Pietro Blaserna, 113, in zona Marconi). I ragazzi dei diversi gruppi parrocchiali sono attesi per le 16; a quell’ora inizierà infatti una liturgia della Parola, «all’interno della quale – anticipa il direttore don Antonio Magnotta – accoglieremo i nuovi gruppi nati in questi primi due mesi dopo la Cresima». Quindi spazio al divertimento e alla conoscenza reciproca. «L’obiettivo – spiega il sacerdote – è incoraggiare il cammino dei gruppi e dare un segno importante di passaggio, incentivando a iniziare o a proseguire, a seconda dei casi, il cammino feriale in parrocchia». Per partecipare non è necessaria un’iscrizione vera e propria ma si chiede soltanto di informare della presenza e del numero dei ragazzi scrivendo all’indirizzo di posta elettronica pastoralegiovanile@vicariatusurbis.org.

Disponibile inoltre il sussidio “La Parola agli adolescenti. Avvento Anno B”, che «completa il cammino per i tempi forti preparato per i gruppi dei ragazzi e delle ragazze dal Servizio diocesano». Nel volumetto vengono proposti i brani del Vangelo delle domeniche di Avvento, accompagnati da commenti a disposizione degli animatori, insieme ad attività da abbinare nei singoli incontri.

24 novembre 2017