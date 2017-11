Pensioni, le proposte del Governo dividono i sindacati

Sono fondamentalmente due i nuovi punti del pacchetto pensioni proposto ieri, martedì 21 novembre, dal Governo si sindacati: oltre all’esenzione dei lavori gravosi da quota 67, sul tavolo è arrivato lo stop anche per l’innalzamento dei requisiti di anzianità, per le stesse 15 categorie di lavoratori “gravosi” già individuate. C’è poi l’impegno a creare un fondo ad hoc per prorogare l’Ape social, l’anticipo pensionistico per le categorie più deboli, e renderla strutturale. Novità ulteriori anche sul meccanismo di calcolo della speranza di vita a cui si adegua l’età di uscita dal lavoro, con un tetto di tre mesi per i futuri scatti (biennali), dal 2021 in poi.

Il premier Paolo Gentiloni ha parlato di un pacchetto di misure «molto rilevante e sostenibile. Dal nostro punto di vista è un buon risultato», di cui «la condivisione del mondo sindacale è requisito importante. Parliamo spesso dell’importanza del dialogo con le parti sociali, un dialogo che è forte quando produce risultati». Di segno contrastante però la reazione delle confederazioni: da Cgil è arrivata una bocciatura, viste le «gravi insufficienze» presenti nelle proposte, insieme all’annuncio di una mobilitazione per il 2 dicembre. Positiva invece la valutazione della Cisl. Per la segretaria generale Annamaria Furlan «il percorso prospettato dal governo e la sintesi fatta sono assolutamente positivi. È quindi un giudizio positivo del percorso e del lavoro svolto». Anche secondo i delegati Uil è stato fatto «il massimo possibile e si è aperta una breccia». «Confermo il giudizio di grande insufficienza – ha dichiarato invece la segretaria generale Cgil Susanna Camusso -. Le distanze che ci sono tra le proposte e gli impegni assunti nel 2016 sono evidenti».

22 novembre 2017