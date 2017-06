Pentecoste, festa dell’unità

La celebrazione con Francesco in piazza San Pietro. «Essere uomini e donne di Chiesa significa essere uomini e donne di comunione». Il ricordo delle vittime di Londra

Papa Francesco torna a parlare di unità e comunione nella Chiesa. Durante la Messa per la solennità di Pentecoste, che chiude il tempo di Pasqua, ieri, domenica 4 giugno, Bergoglio ha esortato a non cadere nelle due ricorrenti tentazioni: cercare la diversità senza l’unità e l’unità senza la diversità. In una piazza San Pietro blindata, erano oltre 60 mila i pellegrini presenti alla celebrazione, molti dei quali appartenenti a gruppi giunti a Roma per il giubileo del Rinnovamento carismatico cattolico che si è chiuso proprio ieri mattina con la Messa in Vaticano.

Si cede alla prima tentazione – cercare la diversità senza l’unità – quando «ci si vuole distinguere, quando si formano schieramenti e partiti, quando ci si irrigidisce su posizioni escludenti e ci si chiude nei propri particolarismi, magari ritenendosi i migliori o quelli che hanno sempre ragione». Questi sono i cosiddetti «custodi della verità», aggiunge il Santo Padre a braccio, mettendo in guardia dal rischio di diventare «tifosi di parte anziché fratelli e sorelle nello stesso Spirito; cristiani “di destra o di sinistra” prima che di Gesù; custodi inflessibili del passato o avanguardisti del futuro prima che figli umili e grati della Chiesa». Chi invece cade nella tentazione di cercare l’unità senza la diversità rischia di creare un’omologazione che svilisce la libertà. Di qui la necessità di chiedere allo Spirito Santo «la grazia di accogliere la sua unità – ha aggiunto Francesco -, uno sguardo che abbraccia e ama, al di là delle preferenze personali, la sua Chiesa, la nostra Chiesa; di farci carico dell’unità tra tutti, di azzerare le chiacchiere che seminano zizzania e le invidie che avvelenano, perché essere uomini e donne di Chiesa significa essere uomini e donne di comunione». A rendere tangibile questa unità, i canti di offertorio e di comunione eseguiti dal Coro delle voci e Mani Bianche e dall’orchestra di Carpi (Modena), guidati dal maestro Matteo Ferrari, insieme all’orchestra della Cappella Sistina. Il coro è composto anche da bambini non udenti che hanno mimato le parole dei testi.

Commentando le letture del giorno il Pontefice ha spiegato che mostrano due novità: «nella prima, lo Spirito fa dei discepoli un popolo nuovo; nel Vangelo, crea nei discepoli un cuore nuovo». In merito a quest’ultima, ha puntato l’attenzione sullo Spirito del perdono concesso da Gesù ai discepoli nonostante lo avessero abbandonato e rinnegato durante la Passione. «Lo Spirito è il primo dono del Risorto e viene dato anzitutto per perdonare i peccati – ha spiegato -. Ecco l’inizio della Chiesa, ecco il collante che ci tiene insieme, il cemento che unisce i mattoni della casa: il perdono. Perché il perdono è il dono all’ennesima potenza, è l’amore più grande, quello che tiene uniti nonostante tutto, che impedisce di crollare, che rinforza e rinsalda. Libera il cuore e permette di ricominciare: il perdono dà speranza, senza perdono non si edifica la Chiesa». Solo grazie allo Spirito del perdono è possibile evitare la via «sbrigativa di chi giudica, di chi chiude ogni porta, di chi critica gli altri».

Durante la recita del Regina Coeli il pensiero è stato rivolto a Londra, colpita ancora una volta da un atto terroristico nella notte tra sabato e domenica: «Lo Spirito doni pace al mondo intero; guarisca le piaghe della guerra e del terrorismo che a Londra ha colpito civili innocenti – ha invocato Francesco -. Preghiamo per le vittime e i loro familiari». Sempre ieri, in occasione della festa di Pentecoste, è stato inoltre pubblicato il messaggio del Santo Padre per la prossima Giornata missionaria mondiale, che si celebra ogni anno nel mese di ottobre. Il tema scelto è “La missione al cuore della fede cristiana”. «Lo Spirito Santo sostenga la missione della Chiesa nel mondo intero – ha detto il Papa – e dia forza a tutti i missionari e le missionarie del Vangelo».

5 giugno 2017