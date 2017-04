Per la metro C chiusura anticipata fino al 27 ottobre

Da martedì 2 maggio ultima corsa dai capolinea di Lodi e Pantano alle 20.30. Treni sostituiti da bus fino al termine del servizio, alle 23.30

A motivo della prosecuzione dei lavori in vista dell’apertura del prolungamento fino a San Giovanni e dell’interscambio con la linea A, dal 2 maggio fino al 27 ottobre la metro C anticipa la chiusura sull’intero tracciato: l’ultima corse dei treni partirà alle 20.30 dai capolinea di Lodi e Pantano.

Fino al termine del servizio, alle 23.30, i treni saranno sostituiti da bus. Tra la fermata San Giovanni della metro A e Parco di Centocelle sarà attiva la linea MC2; tra San Giovanni metro A e Pantano invece la MC5. La prima, la MC2, transiterà nei pressi delle stazioni Lodi, Pigneto, Malatesta, Teano, Gardenie e Mirti. La MC5 invece, progettata per i viaggiatori diretti lungo la tratta esterna, tra San Giovanni e Pantano, percorrerà via La Spezia e via Casilina. Poi transiterà nei pressi delle stazioni Lodi, Pigneto, Parco di Centocelle, Alessandrino, Torre Spaccata, Torre Maura, Giardinetti, Torrenova, Torre Angela, Torre Gaia, Grotte Celoni, Due Leoni/Fontana Candida, Borghesiana, Bolognetta, Finocchio, Graniti.

