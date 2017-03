Per la Pasqua ad Aleppo 2,7 tonnellate di generi alimentari

Grazie alla onlus “Aiutiamo la Siria!” avviata la raccolta fondi. Saranno distribuite alle famiglie aleppine sia cristiane che musulmane

In occasione della Pasqua, la Onlus Aiutiamo la Siria ha avviato la raccolta fondi per l’acquisto ad Aleppo e la distribuzione di 2,7 tonnellate di generi alimentari (oltre a più di 10.000 uova) a 1350 famiglie aleppine. Il primo progetto, “Buona Pasqua, Aleppo!” sarà realizzato dai Fratelli Maristi operanti nella città siriana e prevede la distribuzione di 1000 buoni acquisto ad altrettante famiglie (cristiane e musulmane) da utilizzare in alcuni negozi convenzionati; attraverso questa modalità la singola famiglia potrà recarsi a ritirare un Kg di carne (a sua scelta) e un kg di dolci. Ogni buono costa 10€.

Il secondo progetto, “Un paniere per Aleppo” attraverso lo stesso sistema permetterà ad altre 350 famiglie individuate dalla locale chiesa armeno-cattolica di ricevere ciascuna, 1 kg di carne, 1 kg di formaggio oltre a 30 uova. Costo della singola fornitura, 13€. I due progetti nati – come tutti quelli di Aiulas – su suggerimento dei partner locali, intendono sostenere la popolazione di Aleppo che si trova ad affrontare una situazione drammatica seppure da qualche mese i combattimenti siano terminati: mancanza di acqua, mancanza di elettricità, perdita del lavoro e svalutazione della lira siriana che vale 10 volte meno rispetto all’inizio della guerra.

Alcuni generi alimentari sono quindi diventati inaccessibili alla maggior parte della popolazione, costretta ad un regime alimentare notevolmente impoverito. Inoltre, come ha scritto Padre Elias Janji prete armeno referente di Aiulas «questo progetto aiuterà la gente a festeggiare la Pasqua con un po’ di dignità».

17 marzo 2017