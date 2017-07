Più di 100mila domande per il bando 2017 del Servizio civile

Per il sottosegretario al Lavoro, Luigi Bobba, si tratta di «un segnale più che incoraggiante. Per il 2018 rafforzeremo l’offerta di posti disponibili»

A fronte di un numero record di 47.529 posti messi a bando per 4.794 progetti, gli enti di servizio civile hanno ricevuto un numero di domande di partecipazione pari a 99.135, più del doppio rispetto ai posti disponibili. Il monitoraggio non è ancora del tutto completo (97%), ma al termine si avranno sicuramente più di 100.000 domande.

«Un segnale più che incoraggiante – commenta il sottosegretario al Lavoro, Luigi Bobba -. Anche a fronte del bando più numeroso della storia del Servizio Civile, l’interesse dei giovani per questa esperienza si è ulteriormente rafforzato e tradotto in una volontà di poter partecipare ad uno dei 4.794 progetti approvati».

Per quei progetti che non hanno trovato un interesse puntuale da parte dei giovani – sono 528 per 1.602 posti – il Dipartimento provvederà ad attivare le apposite procedure in modo che i giovani considerati idonei possano essere selezionati per i posti rimasti vacanti. «Il successo di questo bando – conclude Bobba – ci spinge per il 2018 sia a rafforzare l’offerta di posti disponibili, che a dare rapida e completa attuazione alla riforma del Servizio Civile Universale».

21 luglio 2017