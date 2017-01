Presentati a Francesco gli agnelli benedetti

La cerimonia nella sala della Cappella di Urbano VIII. La lana sarà utilizzata per confezionare i pallii dei nuovi arcivescovi metropoliti, che saranno imposti il 29 giugno



Sono stati presentati a Papa Francesco sabato 21 gennaio, nella sala della cappella di Urbano VIII due agnelli benedetti in occasione della memoria liturgica di sant’Agnese, nell’omonima basilica sulla via Nomentana. Sono gli agnelli la cui lana sarà utilizzata per confezionare i pallii dei nuovi arcivescovi metropoliti, vale a dire le insegne liturgiche d’onore e di giurisdizione indossate dal Papa e dagli arcivescovi metropoliti nelle loro Chiese e in quelle delle loro province.

Il pallio destinato agli arcivescovi metropoliti è costituito da una stretta fascia di stoffa, tessuta in lana bianca, decorata da sei croci in seta nera. Il rito della benedizione dei palli, che vengono poi imposti dai nunzi apostolici locali agli arcivescovi metropoliti, è compiuto dal Santo Padre ogni anno il 29 giugno, nella solennità dei santi apostoli Pietro e Paolo.

23 gennaio 2017