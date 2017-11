Radio Vaticana, i detenuti di Rebibbia commentano il Vangelo

A partire dal 3 dicembre prossimo, prima domenica d’Avvento, andrà in onda su Radio Vaticana Italia “Il Vangelo dentro”, una striscia quotidiana che vede protagonisti 11 detenuti della Sezione penale della Casa di Reclusione Rebibbia a Roma. La rubrica, della durata di circa sei minuti, prevede la lettura e il commento del Vangelo del giorno durante uno dei periodi più forti dell’anno liturgico, l’Avvento. L’obiettivo – spiegano i promotori dell’iniziativa – è quello di «contribuire a risolvere un grosso equivoco: non identificare, all’interno del carcere, la persona che abbiamo di fronte con l’errore che ha commesso».



Spesso, infatti, la società tende a considerare il detenuto un emarginato o comunque una persona che va condannata al di là dei suoi sentimenti e delle sue esigenze. Per loro, quindi, il carcere inizia molto prima della detenzione vera e propria e non finisce certo nel momento in cui si riacquisisce la libertà. «Affinché la pena sia feconda deve avere un orizzonte di speranza, altrimenti resta rinchiusa in se stessa ed è soltanto uno strumento di tortura», ha sottolineato Papa Francesco nel videomessaggio inviato al Centro di studenti universitari del Complesso penitenziario federale di Ezeiza, in Argentina. «Speranza di reinserimento sociale, e per questo, formazione sociale, guardando al futuro».

“Il Vangelo dentro”, vuole essere «un piccolo contributo di pastorale carceraria, che si pone come obiettivo quello della diffusione e della conoscenza delle problematiche del carcere, con l’intendimento di stimolare il dibattito e di accrescere la sensibilità intorno alle tematiche connesse alla vita dei suoi ospiti». Si può ascoltare il “Vangelo dentro” su 103.8FM e 105FM a Roma e provincia. In tutta Italia, sul canale tv 733 e sulla radio digitale DAB+

30 novembre 2017