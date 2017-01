Raggi: «Al via il concorso per 300 vigili urbani»

Il sindaco: «Polizia locale rappresenta la “prima linea” dell’amministrazione, la più esposta alle criticità quotidiane»

Prende il via il concorso per istruttori della Polizia Locale di Roma Capitale. A comunicarlo ai vertici del corpo e ai rappresentanti sindacali dei vigili incontrati in Campidoglio è stato il sindaco Virginia Raggi. La procedura selettiva doterà la Polizia Locale di 300 nuovi agenti, ammettendo a una nuova prova orale tutti coloro che erano risultati idonei alla prova scritta svoltasi nel 2012.



È pronta la determina con cui verrà nominata la commissione valutatrice, che sarà presieduta dal dottor Massimo Ancillotti. La procedura selettiva viene sbloccata: gli ultimi ritardi – fanno sapere dal Comune – sono da attribuire alla sopraggiunta necessità di sostituire il commissario individuato dalla Regione Lazio, la cui nomina si era rivelata incompatibile.

«Durante l’incontro ho sottolineato la necessità di consolidare il rapporto tra la Polizia Locale e la città – ha affermato il sindaco Raggi – e ho assicurato ai vigili il sostegno mio personale e dell’intera giunta. Loro rappresentano la “prima linea” dell’amministrazione, la più esposta alle criticità quotidiane e alla pressione dell’opinione pubblica. Proprio per questo intendiamo colmare al più presto le carenze di personale: l’arrivo di 300 agenti doterà il corpo di forze nuove a presidio della legalità e della sicurezza della Capitale».

19 gennaio 2017