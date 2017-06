«Raggi venga a trovarci per capire chi non ha diritti»

Dopo le polemiche sullo Ius soli, l’invito di Lucia Ercoli, direttore dell’Istituto di Medicina Solidale che ha creato 5 ambulatori di strada per gli emarginati

«Vista la polemica che si è creata in questi giorni circa il ddl sullo Ius soli in discussione al Senato e le posizioni prese dal Movimento 5 Stelle, invito Beppe Grillo, magari accompagnato dal sindaco di Roma, Virginia Raggi, a venire a visitare il nostro centro di Medicina Solidale a Tor Bella Monaca, dove potranno vedere con i loro occhi cosa significa per molte persone vivere costantemente ai margini della società, senza alcuna forma di riconoscimento o integrazione». L’invito proviene da Lucia Ercoli, direttore dell’Istituto di Medicina Solidale di Roma che a Roma ha creato 5 ambulatori di strada da Tor Bella Monca al colonnato di San Pietro.

«Esponenti di spicco del M5s – aggiunge Ercoli – hanno dichiarato in questi giorni che questa legge non rappresenta una priorità. Io credo che non la rappresenti per loro, perché qui da noi ogni giorno, arrivano decine di persone che hanno difficoltà a curarsi, o a curare i propri figli. Figli che nella maggior parte dei casi sono nati qui, ma non vengono riconosciuti come italiani, lasciandoli così in un limbo sociale dal quale è poi difficile uscire». «Noi cerchiamo ogni giorno, con tutti i nostri mezzi, di creare integrazione e coesione sociale, ma i risultati rimarranno sempre parziali se lo Stato non si deciderà a sostenere una vera cultura dell’accoglienza».

19 giugno 2017