Raqqa, Save the Children: «Preoccupazione» per escalation della crisi umanitaria

«Profonda preoccupazione» per la rapida escalation della crisi umanitaria nella Siria nord-orientale. Da Save the Children accompagnano così la notizia della liberazione di Raqqa dall’Isis: circa 270mila persone fuggite dai combattimenti,d enunciano, «hanno ancora urgentemente bisogno di aiuti e i campi di sfollati sono al limite del collasso». Non solo: «A causa degli alti livelli di distruzione registrati a Raqqa e nelle zone limitrofe, la maggior parte delle famiglie si ritrova con poco o nulla per tornare a casa e presumibilmente sarà costretta a rimanere nei campi ancora per molti mesi e anni a venire. Ogni giorno, inoltre, più di 10mila persone continuano a fuggire dagli scontri nelle roccaforti dell’Isis intorno a Deir Ezzour, a 140 chilometri a sud-est rispetto a Raqqa».

Per il futuro, affermano ancora dall’organizzazione, «saranno necessari investimenti sostanziali per ricostruire le case distrutte, le strutture sanitarie e le scuole, oltre che per rimuovere le mine inesplose prima che le persone possano rientrare a casa». Ancora, l’organizzazione ravvisa l’urgenza di «finanziamenti per supportare i bambini, che hanno perso molti anni scolastici, nel ritorno tra i banchi di scuola. A causa delle terribili violenze alle quali hanno assistito, molti di loro continuano a essere tormentati da incubi e avranno bisogno di un ampio sostegno psicologico. Ci potrebbero volere molti anni per curare i danni psicologici che hanno subito».

A intervenire direttamente è Sonia Khush, direttrice di Save the Children in Siria. «Se da un lato – afferma – l’offensiva militare a Raqqa sembra avviarsi verso la conclusione, dall’altro la crisi umanitaria in corso si sta rivelando più grande che mai. Nelle zone limitrofe i combattimenti sono ancora in corso e migliaia di bambini ogni giorno continuano ad arrivare in campi già sovraffollati. Le condizioni in questi campi sono a dir poco precarie, e le famiglie non hanno abbastanza cibo, acqua e medicine. Per loro, tuttavia, non è ancora abbastanza sicuro tornare a casa e la maggior parte delle abitazioni sono state ridotte in macerie». Questi bambini, prosegue Khush, «non vanno dimenticati neanche quando i combattimenti finiranno. Dobbiamo fare di tutto per garantire loro un futuro. La comunità internazionale investe grandi somme di denaro in azioni militari, ma solo una piccola parte per aiutare i bambini e le famiglie che purtroppo ne subiscono le conseguenze».

17 ottobre 2017