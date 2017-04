Riapre il Roseto di Roma Capitale

Come da tradizione, con la primavera “torna” anche il Roseto di Roma Capitale, alle pendici dell’Aventino, che riapre al pubblico nel giorno del Natale di Roma, il 21 aprile, inaugurando l’area della collezione, che resterà aperta tutti i giorni dalle 8.30 alle 19.30 fino al 18 giugno. Nella struttura sopra al Circo Massimo sarà possibile ammirare anche nei giorni di festa una delle più prestigiose collezioni botaniche di rose. Unico giorno di chiusura al pubblico: il 20 maggio, a motivo dei lavori per lo svolgimento del Concorso Internazionale Premio Roma, riservato alle più belle varietà di rose. Dal 21 maggio al 18 giugno poi anche l’area del Premio Roma verrà aperta gratuitamente al pubblico.

Già dal 14 aprile invece è tornata sulla scalinata di Trinità dei Monti la mostra delle azalee che, a seconda del clima, resterà esposta per un periodo variabile tra i 15 e i 25 giorni, in corrispondenza comunque con il momento della massima fioritura di queste piante della famiglia dei rododendri, di colore bianco e lillà, che vengono curate per tutto l’anno nel semenzaio S. Sisto. Qui il personale del Servizio Giardini del dipartimento Tutela ambientale di Roma, oltre ad occuparsi alla normale manutenzione delle essenze, crea anche nuove varietà di Rododendrum indicum grazie alla propagazione per talea. In mostra quest’anno, ha spiegato l’assessore alla Sostenibilità ambientale di Roma Capitale Pinuccia Monatanari, ci sono «circa 150 esemplari delle pregiate ericacee, che tornano sulla più famosa scalinata del mondo per offrire a romani e turisti uno spettacolo unico. Negli anni, le azalee capitoline hanno partecipato alle più importanti esposizioni europee, ottenendo numerosi riconoscimenti internazionali. Terminata la fioritura, il Servizio Giardini ricondurrà le azalee nei vivai, dove saranno ospitate fino alla prossima primavera».

20 aprile 2017