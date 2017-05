“Ricomincio da te …”: i campi di Caritas Roma per adolescenti

La proposta dedicata ai giovani dai 16 ai 18 anni: una settimana di servizio presso alcune mense o centri di accoglienza. Attività dalle 9 alle 17. Aperte le iscrizioni

Al via il 12 giugno “Ricomincio da te …”, il campo di formazione e servizio per giovani dai 16 ai 18 anni promosso dalla Caritas diocesana di Roma. Una settimana di servizio, fino al 17 giugno, nella sede di alcuni servizi, per lo più mense e centri di accoglienza, anche di altre realtà impegnate nel sociale. Qui, oltre a svolgere l’esperienza di volontariato, i partecipanti avranno la possibilità di approfondire tematiche specifiche attraverso la presenza di operatori e volontari coinvolti direttamente nelle diverse problematiche.

Il campo, spiegano dalla Caritas, è «un’esperienza che aiuta i ragazzi a entrare in contatto con realtà a loro sconosciute o lontane, permettendo di scoprirne e apprezzarne il valore». In programma attività dalle 9 alle 17; non è previsto pernottamento. Per informazioni e iscrizioni: Caritas, Area Volontariato, in via Casilina Vecchia 19, tel. 06.888.15.150 (ore 9-16), email: volontariato@caritasroma.it.

30 maggio 2017