Riforma terzo settore: il decreto che istituisce il servizio civile universale

La pubblicazione il 16 marzo in Gazzetta Ufficiale. I dati emersi dalla rilevazione su mille ragazzi che lo hanno effettuato attraverso il programma Garanzia Giovani

Pubblicato oggi, giovedì 16 marzo, in Gazzetta Ufficiale il primo decreto attuativo della legge delega 106/2016 di Riforma del Terzo Settore, che istituisce il Servizio Civile Universale. E sempre oggi si è svolta nella Sala stampa del ministero del Lavoro e delle politiche sociali la conferenza stampa di presentazione dei dati emersi dalla rilevazione sui giovani che hanno effettuato il Servizio Civile attraverso il programma Garanzia Giovani, con gli interventi del sottosegretario al Lavoro con delega al servizio civile Luigi Bobba, di Alessandra Gasparri, capo dipartimento ad interim della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, e Stefano Sacchi, Presidente Inapp.

«Questa rilevazione è particolarmente importante – ha affermato Bobba – perché offre stimoli di riflessione sugli effetti di una misura del tutto originale e unica in Europa, quale è il Servizio Civile in Garanzia Giovani. L’indagine è basata su un campione di mille giovani volontari che hanno svolto il servizio civile con il programma di Garanzia Giovani ed è stata confrontata con i risultati delle precedenti indagini, già presentate nel febbraio e nell’agosto 2016». Due, per il sottosegretario, i dati «che ci orientano a confermare la scelta di facilitare l’accesso al Servizio Civile dei giovani Neet, che non studiano e non lavorano. Il primo: il 13,2% di questi giovani – finito il Servizio Civile – sono rientrati in un percorso formativo. Il secondo: per il 22% l’ente di Servizio Civile è stato la via per trovare successivamente un lavoro». Infine, Inapp ha presentato per la prima volta un indice di Cittadinanza Attiva elaborato originariamente da Eurofound.

16 marzo 2017