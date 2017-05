Rogo al Casilino 23, la preghiera a Santa Maria in Trastevere

Veglia promossa da Sant’Egidio, con il vescovo Lojudice. Il conforto del Papa alla famiglia delle sorelle morte: la visita dell’elemosiniere. La polizia: pista rom

Francesca, Angela ed Elisabeth: le tre sorelle rom di 4, 8 e 20 anni, morte nella notte tra l’8 e il 9 maggio nell’incendio che ha distrutto il loro camper, nel parcheggio di un centro commerciale. Roma si ferma per loro, questo pomeriggio, raccogliendosi in preghiera intorno al vescovo Paolo Lojudice, delegato della Fondazione Migrantes per il Lazio, nella basilica di Santa Maria in Trastevere. L’appuntamento è per le 18.30: una veglia di preghiera promossa dalla Comunità di Sant’Egidio, alla quale prenderanno parte le autorità cittadine, insieme a famiglie rom e abitanti della Capitale.

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 10 maggio, anche l’elemosiniere pontificio Konrad Krajewski si è recato in visita alla famiglia Halilovic, dopo l’incendio che nella notte precedente ha distrutto il camper dove vivevano, al Casilino 23, uccidendo tre delle figlie: una ragazza di 20 anni e due bambine di 4 e 8 anni. L’allarme è scattato intorno alle 3.15, nella notte tra martedì 9 e mercoledì 10 maggio, a via Ugo Guattari, all’interno del parcheggio di un centro commerciale. I genitori e gli altri fratelli sono riusciti a uscire dal veicolo scampando all’incendio. Il Santo Padre, informa la Sala stampa vaticana, ha voluto far giungere il suo conforto alla famiglia, raggiungendola attraverso la visita dell’elemosiniere Krajewski, che ha portato il saluto del Papa, insieme a un aiuto concreto per i genitori e per gli 8 fratelli sopravvissuti al rogo.

Intanto proseguono le indagini. Polizia e procura sostengono la pista rom, e sul web si scatena l’odio razziale. Accreditata l’ipotesi di un regolamento di conti tra clan, in relazione anche a un altro episodio avvenuto la notte del 5 maggio, quando le fiamme hanno avvolto un altro camper poco lontano, intestato a un anziano partente. Ascoltati per ora sia il papà sia la mamma delle ragazze, che hanno confermato di avere ricevuto ripetute minacce negli ultimi tempi. Anche nel parcheggio dove si erano trasferiti per non rimanere nei campi di via Salviati e della Barbuta, dopo gli ultimi contrasti.

