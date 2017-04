Roma-Lazio, i divieti e le linee per l’Olimpico

Stop al traffico dalle 10 di domenica 30 aprile con esclusione dei mezzi di soccorso e trasporto pubblico, su Ponte Duca D’Aosta e via dei Robilant

Tutto è pronto per il derby della Capitale di domenica 30 aprile. La questura ha messo a punto un piano di sicurezza e di contrasto alla sosta selvaggia che prevede divieti di sosta e fermata ad ampio raggio nell’area tra il Foro Italico, Clodio, Tor di Quinto e Flaminio. Stop al traffico dalle 10, con esclusione dei mezzi di soccorso, pronto intervento e trasporto pubblico su Ponte Duca D’Aosta e via dei Robilant. Confermate le aree di sosta dedicate alle auto a piazzale Clodio, viale XXVII Olimpiade e viale di Tor di Quinto (altezza caserma Salvo D’Acquisto), a cui si aggiungerà quella di Cipro (metro A).

Le autorità consigliano ai tifosi di raggiungere lo stadio utilizzando il trasporto pubblico. L’area è servita da una linea tranviaria, il 2, in partenza da piazzale Flaminio (stazione Flaminio metro A), e da quattordici linee di bus: 23 (da via Pincherle), 31 (da Laurentina-metro B), 32 (da piazza Risorgimento oppure da Ottaviano metro A), 69 (largo Pugliese), 70 (da via Giolitti), 200 (dalla stazione Prima Porta della Roma-Nord), 201 (dalla Cassia), 226 (da Grottarossa), 280 (da piazzale dei Partigiani-stazione Ostiense), 301 (da Grottarossa), 446 (da circonvallazione Cornelia metro A), 628 (da via Cesare Baronio), 910 (da Termini) e 911 (San Filippo Neri-stazione ferrovia FL3).

28 aprile 2017