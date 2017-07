Roma Planetario riparte dall’ex Dogana di San Lorenzo

La nuova sede in attesa della riapertura all’Eur. Un teatro astronomico con una cupola di 12 metri, 5 proiettori, surround e 100 posti per il pubblico

Il grande planetario digitale di Roma, a cui è dedicato anche un asteroide, cambia casa: dopo un periodo al Technotown di Villa Torlonia, in attesa della riapertura del Planetario dell’Eur, si trasferisce all’ex Dogana di San Lorenzo. Uno spazio più grande e attrezzato, dunque, in grado di garantire alla città un’offerta culturale astronomica più ampia grazie appunto all’utilizzo di una struttura più capiente e di una tecnologia più avanzata. Un teatro astronomico con una cupola di circa dodici metri di diametro, cinque proiettori 4K, un sistema surround e cento posti per consentire al pubblico di vivere un’esperienza totalmente immersiva.