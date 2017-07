Roma ricorda Villaggio e il suo Fantozzi

Il cordoglio del sindaco Raggi e dell’amministrazione capitolina. Camera ardente il 5 luglio in Campidoglio. Commemorazione alla Casa del Cinema

La sala della Protomoteca, in Campidoglio, accoglie domani, mercoledì 5 luglio, la camera ardente di Paolo villaggio, l’attore nato a Genova nel 1932 e scomparso lunedì 3 alla clinica Paideia, dove era ricoverato da qualche giorno, dopo essere stato seguito anche al Gemelli, per le complicanze di un diabete «curato poco e male», hanno spiegato i figli. A esprimere il cordoglio di Roma, il sindaco Virginia Raggi e l’amministrazione capitolina. «Con lui – si legge in una nota diffusa dal Campidoglio – va via un grande protagonista del cinema, del teatro e della televisione italiana. Un artista che attraverso la sua profonda ed originale ironia, i suoi personaggi e le sue maschere ha rappresentato la società degli ultimi decenni e regalato sorrisi e riflessioni a intere generazioni».