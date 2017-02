Roma Sette del 12 febbraio 2017: le principali notizie

In prima pagina. La presentazione della visita del Papa alla parrocchia di Santa Maria Josefa. – I funerali di monsignor Ottavio Petroni, a lungo parroco e presidente dell’Istituto diocesano per il sostentamento del clero.

Città. Ipotesi di un biglietto per l’accesso al Pantheon: comunicato del Vicariato, che smentisce “spartizioni” di eventuali incassi. – Slot-machine, la Caritas di Roma preoccupata per la proposta del Governo.

Altri temi. – Le parole del Papa nella Giornata per la vita e la Messa di Leuzzi a Santa Maria in Traspontina. – La veglia di Ruzza a Ognissanti per la lotta alla tratta. – Monsignor Feroci ricorda Don Santoro a 11 anni dall’assassinio in Turchia. Sul web testimonianza da Trabzon. – La Messa di Becciu per i 49 anni della Comunità di Sant’Egidio. – Numero 4000 di “La Civiltà Cattolica”, veste speciale e alcune novità. – Parrocchie: Santa Maria Immacolata di Lourdes. – Accademia di Belle Arti: omaggio a Paolucci e Kounellis. – La rubrica “Pianeta famiglia” di Tonino Cantelmi: la “normalità dell’orribile”. – La recensione di cinema: “Jackie”.

10 febbraio 2017