Roma Sette del 15 gennaio: le anticipazioni

In prima pagina. Giornata mondiale del migrante e del rifugiato: due storie di migranti ospiti di un centro della Caritas. – Il Papa chiuderà a San Giovanni in Laterano le celebrazioni per gli 800 anni di fondazione dei domenicani: intervista al priore della provincia italiana dell’ordine. – Emergenza freddo, l’impegno per i senza dimora.

Altri temi. La presentazione della Settimana per l’unità dei cristiani. – Su Rut il dialogo ebraico-cristiano. – L’apertura del ciclo delle “Letture teologiche” sulla Genesi. – Opera romana pellegrinaggi: convegno nazionale a fine gennaio; rilanciato l’impegno in Spagna, dove il cardinale Vallini ha inaugurato un anno giubilare. – Quattro nuove consacrate nell’Ordo viduarum. – Azione cattolica, riflessione e preghiera per la pace. – Benedizione degli animali a Sant’Eusebio. – La rubrica “Pianeta famiglia” di Tonino Cantelmi. – La recensione di cinema: “Silence”. – Il notiziario.

13 gennaio 2017