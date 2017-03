Roma Sette del 2 aprile 2017: le principali notizie

In prima pagina. Sinodo dei giovani, il Papa presiederà la veglia dell’8 aprile a Santa Maria Maggiore. – Giornata della carità il 2 aprile: colletta in tutte le chiese. – I riti della Settimana santa con il Papa.

Chiesa. La presentazione della Via crucis delle “donne crocifisse” promossa dalla Comunità Papa Giovanni XXIII nel settore Sud della diocesi. – 8 per mille: la ripartizione della quota 2016 in diocesi. – Si rinnova la tradizione della Via crucis diocesana delle confraternite nel centro storico. – Compie 25 anni la Via crucis interparrocchiale all’Esquilino. – Riflessione sui 50 anni dell’enciclica “Populorum progressio” di Paolo VI. – Il seminario di studio per le famiglie “ferite” all’Istituto Giovanni Paolo II.

Città. L’impegno dell’associazione “La lampada dei desideri” alla Magliana per l’inclusione sociale. – Quartiere Marconi, la Confesercenti lancia l’allarme sicurezza. – Acli, studenti ai fornelli per l’integrazione degli immigrati. – Nuovo allestimento del Museo di Roma. – La rubrica “Obiettivo salute” a cura dei medici del Policlinico Gemelli. – La recensione di libri.

31 marzo 2017