Roma Sette del 26 febbraio 2017: le principali notizie

Roma Sette in edicola con Avvenire il 26 febbraio 2017: le principali notizie

In prima pagina. La presentazione della visita del Papa alla chiesa degli anglicani a via del Babuino. – I prossimi impegni di Francesco: la celebrazione delle Ceneri e l’incontro con il clero romano. – La cronaca della visita alla parrocchia di Santa Maria Josefa a Ponte di Nona.

Città. Bando per medici non obiettori al San Camillo, per la Cei «si viola legge 194» e l’Ordine dei medici parla di «atto iniquo»: uno speciale. – Unar, numerose reazioni dopo lo scandalo scoppiato in tv.

In diocesi. La chiusura della fase diocesana della causa di canonizzazione di papa Benedetto XIII. – I vespri presieduti dal cardinale Vallini nella memoria del Beato Angelico. – L’incontro del Centro missionario e di Migrantes dedicato a Roma. – Tappa in musica per il Sinodo dei giovani: concerto di Gen Rosso e Gen Verde. – La Quaresima degli universitari. – L’assemblea diocesana di Azione cattolica. – San Carlo da Sezze ad Acilia: festa per i trent’anni della chiesa.

Altri temi. – Le storie: un afgano scampato alla guerra. – La rubrica “Pianeta famiglia” di Tonino Cantelmi: “Gli young old people”. – La recensione di cinema: “Barriere”.

24 febbraio 2017