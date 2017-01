Roma Sette del 29 gennaio 2016: le principali notizie

In prima pagina. Speciale Giornata per la Vita: intervista al giurista Alberto Gambino, presidente nazionale di Scienza&Vita, sul disegno di legge dedicato al fine vita in discussione alla Camera; la presentazione delle iniziative diocesane e cittadine per la Giornata, del Movimento per la Vita romano e del Cav Ardeatino. – La presentazione del convegno nazionale dell’Opera romana pellegrinaggi.

Altri temi. – La conclusione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani: i vespri presieduti dal Papa a San Paolo. – Morto don Giuseppe, il viceparroco di Santa Maria a Setteville malato di Sla. – Ora di religione, «non è responsabilità del Vicariato la mancanza di insegnanti di religione nelle scuole dell’infanzia comunali». – La presentazione delle celebrazioni per la Giornata mondiale per la vita consacrata. – Lotta alla tratta, veglia a Ognissanti il 4 febbraio. – Il commento sul messaggio del Papa per la Giornata mondiale delle comunicazioni sociali. – La serata conclusiva del ciclo sulle “Letture teologiche” – Nuovi progetti in cantiere contro il disagio giovanile nell’ambito dell’iniziativa “Ospedale da campo”. – La rubrica “Pianeta famiglia” di Tonino Cantelmi. – La recensione di cinema: “Il viaggio di Fanny”.

27 gennaio 2017