Roma Sette del 5 febbraio 2017: le principali notizie

In prima pagina. Giornata mondiale per la vita consacrata: la Messa del Papa e la veglia diocesana. – Le iniziative nella Giornata per la vita. – Lotta alla tratta, le iniziative per la Giornata mondiale.

Altri temi. – Il tema del fine vita al centro della Giornata del malato: il convegno e la Messa del cardinale Vallini. – Il saluto del Papa alla carovana della pace promossa dall’Azione cattolica ragazzi. – Il resoconto del convegno nazionale dell’Opera romana pellegrinaggi. – Pastorale giovanile, scuole per educatori degli adolescenti in 21 prefetture. – Incontro di formazione missionario su Madre Teresa di Calcutta. – Campagna contro la ludopatia lanciata dalla parrocchia Santissimo Sacramento a Tor de’ Schiavi. – Inaugurato con Mattarella e Becciu il nuovo anno accademico della sede romana dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. – Sostegno oratori, le domande per i finanziamenti regionali: scadenza al 28 febbraio. – La rubrica “Obiettivo salute” a cura dei medici del Policlinico Gemelli. – La recensione libri di Eraldo Affinati. – Un film sulla disabilità girato al centro Don Guanella.

3 febbraio 2017