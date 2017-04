Roma Sette di domenica 23 aprile: le principali notizie

In prima pagina. Inaugurato il Villaggio per la Terra, l’iniziativa di Earth Day Italia e Focolari a Villa Borghese per la tutela dell’ambiente. – La Messa del cardinale Vallini per il Natale di Roma: «La città vive una profonda crisi antropologica». – Vent’anni della casa famiglia “Ain Karim” al Tiburtino: l’impegno per l’accoglienza di donne e bambini.

Gli altri temi. Medaglia d’oro al merito civile a don Gioacchino Rey, “parroco delle trincee”, per l’impegno profuso durante l’occupazione nazista. – Docenti e ragazzi di una scuola media statale restaurano e acquistano crocifissi per le aule. – La festa della Divina Misericordia: Messa del cardinale Vallini a Santo Spirito in Sassia. – Apre alla Stazione Tuscolana la “Casa di Flavio” per le famiglie di pazienti del Bambino Gesù. – La “Casa a colori” dell’Agop per i bimbi malati: sfratto del Comune sospeso dal Tar, ma divampa la polemica. – La presentazione della Giornata dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. – Intervista al presidente del Forum delle associazioni familiari, Gianluigi De Palo, su fisco e famiglie. – A Rebibbia arriva la panetteria dei detenuti. – Notizie dalle parrocchie. – La rubrica “Pianeta famiglia” a cura dello psicoterapeuta Tonino Cantelmi. – La recensione di cinema.

21 aprile 2017