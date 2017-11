Roma Sette in edicola con Avvenire il 5 novembre: le principali notizie

“Mai più la guerra”, il monito del Papa nella Messa al cimitero americano di Nettuno per i caduti di tutte le guerre e la sosta in preghiera al sacrario delle Fosse Ardeatine. – La Messa del vicario De Donatis a San Lorenzo fuori le Mura per la commemorazione dei defunti. – Editoriale di don Francesco Pesce sulle conclusioni della Settimana sociale di Cagliari.

La lettera del vicario De Donatis per la “Giornata di Avvenire e dei media diocesani” (12 novembre). – La presentazione del pellegrinaggio diocesano per gli universitari a Pompei. – L’ordinazione di 10 diaconi con il vicario de Donatis. – Due eventi per la “notte dei santi” a Santa Dorotea e a San Giovanni Battista de La Salle. – Ricordo di don Benzi a 10 anni dalla morte. – Due convegni su Paolo VI. – La rubrica “Pianeta giovani” a cura di Tonino Cantelmi. – La recensione di cinema.

3 novembre 2017