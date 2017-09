Roma Sette in edicola con Avvenire il 10 settembre 2017: le principali notizie

In prima pagina. La cronaca del pellegrinaggio diocesano a Lourdes, prima iniziativa presieduta dal nuovo vicario generale per la diocesi di Roma, Angelo De Donatis. – La morte di monsignor Natalino Zagotto: sabato 9 alle 14 i funerali a San Giovanni in Laterano. – Il vicario de Donatis annuncia l’apertura dell’anno pastorale con due incontri per il 18 settembre in cattedrale.

Altri temi. Le nuove nomine in diocesi: Seminario Maggiore, Opera romana pellegrinaggi, uffici del Vicariato, vicari parrocchiali. La prima lettera del nuovo vicario episcopale per la vita consacrata. – Emergenza abitativa: la Messa del vescovo Ruzza ai Santi Apostoli; la proposta della Caritas per un tavolo permanente sulle occupazioni; le proteste e le sistemazioni rifiutate dopo lo sgombero di via Curtatone. – La festa di san Pio da Pietrelcina a San Salvatore in Lauro: il programma. – La nuova rubrica “Pianeta giovani” a cura di Tonino Cantelmi. – La recensione di cinema.

8 settembre 2017