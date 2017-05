Roma Sette in edicola con Avvenire il 14 maggio 2017: le principali notizie

In prima pagina. Speciale sul tragico rogo doloso del camper che ha provocato la morte di tre sorelle rom a Centocelle: la veglia a Santa Maria in Trastevere presieduta dal vescovo Lojudice; la dichiarazione del cardinale Vallini; le reazioni dell’associazionismo. – Comunicazioni sociali, il 15 maggio l’incontro con Viganò (Segreteria della Comunicazione), Calabresi (Repubblica) e Maggioni (Rai) a Santa Maria in Montesanto.

Gli altri temi. La parrocchia San Pier Damiani aspetta Papa Francesco: la visita il 21 maggio. – L’ordinazione di 10 sacerdoti, di cui sei per la diocesi di Roma. – Alternanza scuola-lavoro, firmata un’intesa tra la Conferenza episcopale del Lazio e l’Ufficio scolastico regionale. – La presentazione della Festa dei popoli: “Costruiamo ponti, non muri” il filo conduttore. –La presentazione della Festa dei cresimandi: ospite Simona Atzori – Incontro sulla pornografia il 17 al Seminario Maggiore. – Aperta la fase diocesana della causa di beatificazione di don Baldeschi, confondatore delle “sacramentine”. – Presentato il sussidio diocesano per gli oratori estivi. – La riflessione e i progetti dei salesiani sul disagio giovanile. – Un oratorio a Santa Maria degli Angeli per ricordare Luigi Calabresi, il commissario di Polizia romano ucciso 45 anni fa a Milano. – La rubrica “Obiettivo salute” a cura dei medici del Policlinico Gemelli. – La recensione di libri.

12 maggio 2017