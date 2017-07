Roma Sette in edicola con Avvenire il 16 luglio 2017: le principali notizie

In prima pagina. Minori stranieri non accompagnati: a Roma sono più di duemila. L’accoglienza e i progetti. Le voci del vescovo Lojudice e di Maria Franca Posa, della Caritas diocesana. Intervista al vescovo Di Tora, presidente Migrantes. Editoriale di Eraldo Affinati. – Il Papa: l’«offerta della vita», quarta via per le cause di beatificazione e canonizzazione.

Altri temi. In aumento gli italiani all’ambulatorio gratuito dell’Inmp di via San Gallicano per i poveri. – Caritas, oltre 1.200 giovani volontari per l’estate in mense e altri centri. – Tor de’ Cenci, la parrocchia forma i giovani al lavoro. – Nasce “Casa di Leda” per mamme detenute con figli. – Emergenza sangue, appello della Croce Rossa per le donazioni. – Al via la “Festa de’ noantri” nel cuore di Trastevere. – Il monastero agostiniano dei Santi Quattro Coronati si apre alla città per quattro domeniche estive con un’iniziativa di preghiera. – Us Acli, la “partita dell’amicizia” al torneo di calcio Giovanni Paolo II. – La rubrica “Pianeta famiglia” a cura di Tonino Cantelmi. – La recensione di cinema.

14 luglio 2017