Roma Sette in edicola con Avvenire il 18 giugno 2017: le principali notizie

Speciale Giornata mondiale del rifugiato: storie di rifugiati accolti dalle parrocchie di Roma dopo l’appello del Papa del 6 settembre 2015. – Gli impegni del Papa, dalla Messa per il Corpus Domini di domenica 18 al Convegno diocesano di lunedì 19. – La presentazione del messaggio di Francesco per la Giornata mondiale dei poveri. – Delibera comunale contro il gioco d’azzardo: soddisfazione della Caritas diocesana. – Sabato 24 la Messa a San Giovanni per i giubilei sacerdotali. – I 100 anni di monsignor Giovanni Battista Proja. – La presentazione del simposio internazionale dei docenti promosso dall’Ufficio per la pastorale universitaria. – Nel parco di Zoomarine la festa degli oratori estivi.

Salute. Disabilità in ospedale, un convegno al Gemelli; Leozappa alla guida dell’Idi; la regione lancia una consultazione on line per il futuro del Forlanini; nasce una App per facilitare le donazioni di sangue.

Cultura. Presentazione di un nuovo libro su Don Santoro, intervento del nuovo vicario di Roma De Donatis. – Un libro su padre Dall’Oglio, “la profezia messa a tacere”, a quattro anni dal rapimento in Siria. – La rubrica “Pianeta famiglia” a cura di Tonino Cantelmi. – L’anteprima dell’opera rock “Il Messia”. – La recensione di cinema.

16 giugno 2017