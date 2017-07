Roma Sette in edicola con Avvenire il 2 luglio 2017: le principali notizie

Roma Sette in edicola con Avvenire il 2 luglio 2017: le principali...

In prima pagina. La Messa del Papa nella solennità dei santi Pietro e Paolo con il richiamo alle persecuzioni dei cristiani. – La celebrazione di Francesco per il suo 25° anniversario di episcopato con i cardinali presenti a Roma. – La prima Messa capitolare dell’arcivescovo Angelo De Donatis, nuovo vicario di Roma, a San Giovanni in Laterano. – Il Concistoro con 5 nuovi porporati: ecco le chiese di Roma assegnate.

Speciale sul cardinale Vallini a conclusione del suo mandato di vicario. Una panoramica sui nove anni di mandato. Focus sulla “Lettera alla città” e sul Giubileo. 13 marzo 2013, sulla loggia accanto a Bergoglio. Gli impegni dell’ultima settimana: la celebrazione per i giubilei sacerdotali; la benedizione della nuova chiesa provvisoria della parrocchia Sant’Agostino a Stagni di Ostia; la visita al Centro Bakhita della Caritas ad Acilia.

Emergenza anziani in estate, l’impegno della Comunità di Sant’Egidio. – La rubrica “Pianeta famiglia” a cura di Tonino Cantelmi. – Spettacolo, tre serate su altrettante sante all’Oratorio del Borromini. – La recensione di cinema.

30 giugno 2017