Roma Sette in edicola con Avvenire il 23 luglio 2017: le principali notizie

Ultimo numero prima della pausa estiva. Appuntamento al 10 settembre

In prima pagina. La presentazione del pellegrinaggio diocesano a Lourdes. – L’editoriale scritto da Manfredi Borsellino, figlio del magistrato ucciso dalla mafia, per il Sir, a 25 anni dalla strage di via D’Amelio. – Appello della Caritas diocesana per donare i farmaci non scaduti al poliambulatorio prima delle vacanze.

Altri temi. Presentato dalla Comunità di Sant’Egidio l’incontro internazionale “nello spirito di Assisi”: quest’anno si terrà dal 10 settembre in due città della Germania. – Santi Biagio e Carlo ai Catinari, chiesa ancora chiusa dopo nove mesi per le ferite del terremoto. – I funerali di monsignor Giuseppe Gulizia, che fu parroco a Nostra Signora di Coromoto. – A Salerno il primo Forum degli studenti fuori sede delle università romane. – Centro Sportivo Italiano, l’annuncio del dono di 15 defibrillatori a gruppi e società sportive in una serata con un match di calcio parlamentari-giornaliste. – Venticinque anni dell’Anver al servizio delle famiglie. – “Medicina Solidale”, a rischio chiusura cinque ambulatori per i poveri.

Cultura. Intervista a Paolo Ruffini, direttore di Tv2000, sui nuovi palinsesti dell’emittente, settima tv nazionale al mattino. – Mostra su Anna Magnani al Vittoriano. – La rubrica “Obiettivo salute” a cura dei medici del Policlinico Gemelli. – La recensione di libri a cura di Eraldo Affinati.

21 luglio 2017